В Иркутске СУ-30 рухнул на жилой дом из-за некачественного ремонта

Летчики просто задохнулись в кабине и потребляв управление упали на дом. Известно, что гипоксия произошла из-за вдыхания азота. Он поступал из бортовой кислородной системы воздушного судна, чего не должно было быть. Сейчас разбирательство продолжается. Следователи общаются со свирелями по всей стране, проводят ряд длительных экспертиз, которые помогают разобраться в произошедшем.