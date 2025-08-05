В Иркутске СУ-30 рухнул на жилой дом из-за некачественного ремонта

Еще в 2022 году Иркутск потрясла страшная трагедия. Тогда во время полета самолет СУ −30 рухнул на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. Как сообщил руководитель Восточного МСУТ СК России Алексей Александров, расследование уголовного дела идет до сих пор. Сейчас появилась версия, что катастрофа произошла из-за некачественного ремонта.
— Это уголовное дело находится в производстве, шестерым работникам Иркутского авиационного завода предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 293 УК РФ (халатность), — сказал Алексей Александров.
Летчики просто задохнулись в кабине и потребляв управление упали на дом. Известно, что гипоксия произошла из-за вдыхания азота. Он поступал из бортовой кислородной системы воздушного судна, чего не должно было быть. Сейчас разбирательство продолжается. Следователи общаются со свирелями по всей стране, проводят ряд длительных экспертиз, которые помогают разобраться в произошедшем.