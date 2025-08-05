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В Новосибирске мошенники притворяются сотрудниками военкомата

Появился новый и неочевидный способ для афер.

Источник: SuperOmsk.ru

Новосибирцев предупреждают о новом виде мошенничества: преступники выдают себя за сотрудников военкоматов и пытаются обмануть граждан под предлогом обновления данных воинского учета в связи с внедрением электронного реестра повесток. Об этом сообщило Управление «К» МВД России.

Злоумышленники звонят и выманивают у людей СМС-коды, необходимые якобы для доступа к личному кабинету на «Госуслугах». Правоохранительные органы подчеркивают, что для работы с реестром воинского учета никакие коды подтверждения не требуются.

Специалисты советуют немедленно прекращать разговор при малейшем подозрении на обман. Не стоит пытаться выяснить у мошенников, откуда они узнали ваши данные, так как это может привести к дальнейшей утечке личной информации.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется использовать приложения для блокировки нежелательных звонков или воспользоваться аналогичными услугами, предоставляемыми операторами связи и банковскими приложениями.