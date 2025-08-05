В украинскую базу «Миротворец» внесли двух российских подростков

«Два несовершеннолетних парня из России — Никита и Александр попали на сайт “Миротворец”. Оба подростка, одному 16, другому 17 лет — являются учащимися», — передает РИА Новости со ссылкой на ресурс. Уточняется, что личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, опубликованы без согласия несовершеннолетних.