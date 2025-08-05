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В украинскую базу «Миротворец» внесли двух российских подростков

На Украине двух российских подростков внесли в базу сайта «Миротворец». Их персональные данные опубликованы на ресурсе.

В базе оказались подростки.

На Украине двух российских подростков внесли в базу сайта «Миротворец». Их персональные данные опубликованы на ресурсе.

«Два несовершеннолетних парня из России — Никита и Александр попали на сайт “Миротворец”. Оба подростка, одному 16, другому 17 лет — являются учащимися», — передает РИА Новости со ссылкой на ресурс. Уточняется, что личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, опубликованы без согласия несовершеннолетних.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины.