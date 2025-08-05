Вулкан Ключевской второй раз за утро выбросил пепел на высоту семь километров

Ранее геолог и вулканолог Иван Махоткин рассказал, что массовое извержение вулканов на Камчатке связано с сейсмическими сдвигами Тихоокеанской плиты, которые произошли около недели назад и вызвали сильные землетрясения. По его словам, последние извержения на Камчатке были спрогнозированы, а значит, и новые пробуждения вулканов можно предсказать, поскольку извержению всегда предшествует тремор, вызванный движением вулканических газов. Извергающиеся вулканы представляют опасность, если выбросы пепла происходят на высоту более 10 тысяч километров.