Вулкан Ключевской второй раз за утро выбросил пепел на высоту семь километров

Высота самого вулкана составляет 4750 метров. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении, в сторону Тихого океана.
«На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — говорится в сообщении.
Вулкану Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. МЧС России рекомендует не посещать окрестности вулкана и воздержаться от попыток восхождения на него.
Ранее геолог и вулканолог Иван Махоткин рассказал, что массовое извержение вулканов на Камчатке связано с сейсмическими сдвигами Тихоокеанской плиты, которые произошли около недели назад и вызвали сильные землетрясения. По его словам, последние извержения на Камчатке были спрогнозированы, а значит, и новые пробуждения вулканов можно предсказать, поскольку извержению всегда предшествует тремор, вызванный движением вулканических газов. Извергающиеся вулканы представляют опасность, если выбросы пепла происходят на высоту более 10 тысяч километров.