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Как жители Ростовской и Брянской областей пережили ночную атаку БПЛА

В ночь на 5 августа жители Ростовской и Брянской областей сообщили о серии взрывов и работе системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют сообщения очевидцев в местных соцсетях и мессенджерах. Подробнее читайте в материале URA.RU.

БПЛА нарушили спокойствие жителей двух регионов.

В ночь на 5 августа жители Ростовской и Брянской областей сообщили о серии взрывов и работе системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют сообщения очевидцев в местных соцсетях и мессенджерах. Подробнее читайте в материале URA.RU.

Над Ростовом-на-Дону были слышны взрывы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад Ростовской областью прогремели десятки взрывов.

По словам жителей города, взрывы были слышны в разных районах. Звуки были особенно громкими в районе Заречного.

«Шарахнуло так, что мы проснулись, потом еще раз. Три дрона пролетели у меня над головой и крышей, стекла дребезжали», — сообщил один из местных жителей.

По рассказам очевидцев, первая вспышка произошла со стороны намыва, вторая — в районе железнодорожных путей. Также жители отмечали, что в момент взрывов срабатывали сигнализации автомобилей. Местная жительница сообщила, что вспышка была такой силы, что ей показалось дом не выдержит.

Громкие звуки ночью в небе над Брянской областью.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Краснодарском крае ввели опасность БПЛА.

Над регионом также зафиксировали громкие звуки ночью. Местные жители рассказывали о необычно сильном гуле и предположили, что происходящее связано с работой ПВО.

«Слышно было очень. Звук стремный. Куда-то попало», — написали очевидцы.

Некоторые отмечали, что подобные инциденты стали происходить регулярно и вызывают беспокойство: люди жаловались на невозможность спокойно спать и делились переживаниями по поводу своей безопасности.

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