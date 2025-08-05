Девочка получила переломы и сотрясение мозга в детском саду в Атырау

На просьбу родителей показать записи с камер наблюдения, в саду заявили, что камеры были отключены, а монитор не работает. В это время девочке стало плохо — ее вырвало прямо на руках у матери. Родители вызвали скорую. В больнице ребенку сделали рентген и КТ. Кости черепа оказались целыми, но врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Позже выявили переломы обеих рук без смещения.