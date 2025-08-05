Девочка получила переломы и сотрясение мозга в детском саду в Атырау

Как рассказала мама девочки, инцидент произошел в конце июля. По словам женщины, воспитательница позвонила и сообщила, что ее дочь якобы поскользнулась и упала с лестницы.
«Мне сказали, что у ребенка болит голова, и предложили показать ее врачу. Муж поехал первым, я подъехала чуть позже. На месте поднялся шум — но вместо объяснений и извинений сотрудники начали оправдываться и спорить», — рассказала мать.
На просьбу родителей показать записи с камер наблюдения, в саду заявили, что камеры были отключены, а монитор не работает. В это время девочке стало плохо — ее вырвало прямо на руках у матери. Родители вызвали скорую. В больнице ребенку сделали рентген и КТ. Кости черепа оказались целыми, но врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Позже выявили переломы обеих рук без смещения.
«Я написала заявление в больнице. Мы требуем разобраться: почему не работали камеры и кто понесет ответственность», — возмущена казахстанка.
Связаться с руководством детсада журналистам не удалось, а в полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Проводится расследование.