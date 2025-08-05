Прокуратура хочет конфисковать 100 объектов недвижимости у экс-главы ВС Адыгеи

Особое внимание следователей привлекли сделки семьи Траховых после его ухода в отставку. В 2021—2022 годах его жена Светлана получила в собственность 23 объекта, 18 из которых потом продала. Их дочь Сусана Коблева, которая ранее не имела легальных доходов, с 2002 по 2019 год купила 68 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью около 520 миллионов рублей.