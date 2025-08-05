Прокуратура хочет конфисковать 100 объектов недвижимости у экс-главы ВС Адыгеи

Генеральная прокуратура России подала иск о конфискации имущества экс-главы Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и членов его семьи. Общая стоимость активов, которые ведомство считает приобретенными на коррупционные доходы, превышает два миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
Трахов возглавлял судебную систему региона с 1998 по 2019 год. По данным прокуратуры, за это время он оформил на родственников и подставных лиц около 100 объектов недвижимости в Адыгее и Краснодарском крае. Среди них — земельные участки, жилые дома и коммерческая недвижимость.
Особое внимание следователей привлекли сделки семьи Траховых после его ухода в отставку. В 2021—2022 годах его жена Светлана получила в собственность 23 объекта, 18 из которых потом продала. Их дочь Сусана Коблева, которая ранее не имела легальных доходов, с 2002 по 2019 год купила 68 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью около 520 миллионов рублей.
Также Генпрокуратура выявила схему искусственного занижения кадастровой стоимости имущества семьи Траховых через судебные решения. Благодаря этому налоговые платежи были сокращены на 230 миллионов рублей.
Иск Генпрокуратура подала в Октябрьский районный суд Краснодара. Ответчиками по делу проходят Аслан Трахов, его сын — судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов, другие члены семьи и подставные лица.
Рассмотрение иска в суде ожидается в ближайшее время, сказано в статье.
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