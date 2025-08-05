США не поставили Украине средства связи на 318 млн долларов

На данный момент действуют четыре крупных контракта, в том числе соглашение на 189,74 миллиона долларов, подписанное в августе 2022 года и рассчитанное до конца сентября 2025 года. Еще один контракт на 125 миллионов долларов заключен в сентябре 2024 года и должен завершиться в августе 2025 года. Оставшиеся действующие обязательства предполагают поставки оборудования на меньшие суммы и рассчитаны до 2026−2027 годов. Еще 11 контрактов, среди которых — соглашения на 119 миллионов (март 2025 года), 114 миллионов (октябрь 2024 года) и 59 миллионов долларов (ноябрь 2022 года), уже завершены.