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В Башкирии гибель таджикского рэкетира в тюремной камере оказалась случайной

Председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ по контролю за обеспечением соблюдения прав человека в местах принудительного содержания Олег Галин рассказал, что удалось выяснить в СИЗО № 1 по поводу смерти 67-летнего Абдурахмана Рахимова, который скончался 25 июля в своей камере № 363.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ по контролю за обеспечением соблюдения прав человека в местах принудительного содержания Олег Галин рассказал, что удалось выяснить в СИЗО № 1 по поводу смерти 67-летнего Абдурахмана Рахимова, который скончался 25 июля в своей камере № 363. Г-н Рахимов считался основателем Затонского рынка в Уфе, а на нарах оказался за вымогательство денег у местных торговцев.

Месяц назад районный суд приговорил представителя таджикской рыночной мафии по кличке Рахмон к 13 годам в местах не столь отдаленных. Но вместо колонии строгого режима Абдурахман Суфиевич неожиданно для всех отправился к праотцам.

В режимном корпусе № 3 осужденный находился потому, что ждал решения апелляционной коллегии по уголовным делам Верховного суда Башкирии, надеясь на смягчение приговора.

— ОНК провела проверку обстоятельств, приведших к смерти осуждённого Рахимова Абдурахмана Суфиевича в рамках своих полномочий, — пояснил Олег Галин.

По данным комиссии, Абдурахман Рахимов потерял сознание 25 июля в 19.04 — именно в это время поступило сообщение в дежурную часть СИЗО. Сокамерники рассказали, что арестант не дышит, и его пульс не прослушивается. Через восемь минут — в 19.12 — в камеру из медицинской части пришел дежурный фельдшер, который еще через две минуты констатировал смерть осужденного.

В телеграм-каналах при этом утверждалось, что сердце Рахимова остановилось после того, как он принял горячий душ.

— Фактов получения телесных повреждений не выявлено, — сообщил Олег Сергеевич. — Осужденный Рахимов с заявлениями на личный прием к руководству СИЗО-1 не обращался. Сведений об угрозе жизни и здоровью не имелось. Признаков насильственной смерти у Рахимова не выявлено. Окончательную точку в установлении обстоятельств смерти осуждённого поставит следствие.

Сегодня странной смертью таджикского мафиози занимается уфимский отдел полиции № 4, результаты расследования оценит следственный отдел СУ СК Ленинского района столицы Башкирии.

Напомним, Абдурахман Рахимов слыл в Уфе очень влиятельной фигурой, способной решать конфликты как в таджикской диаспоре, так и в сфере рыночной торговли.

Он был арестован еще в 2023 году и осужден к 13 годам строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей за систематические вымогательства у торговцев на «своем» рынке. Вместе с боссом торговой мафии в СИЗО № 1 оказались его сын Исроилджон и племянник Баходур Икромов. Они также занимались рэкетом на Затонском рынке в Уфе и получили за это по 10 лет строгого режима и штрафы по 150 тысяч рублей.