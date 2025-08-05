В Башкирии гибель таджикского рэкетира в тюремной камере оказалась случайной

Он был арестован еще в 2023 году и осужден к 13 годам строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей за систематические вымогательства у торговцев на «своем» рынке. Вместе с боссом торговой мафии в СИЗО № 1 оказались его сын Исроилджон и племянник Баходур Икромов. Они также занимались рэкетом на Затонском рынке в Уфе и получили за это по 10 лет строгого режима и штрафы по 150 тысяч рублей.