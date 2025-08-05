Hindustan Times раскрыл, как Путин «поставил мат» Украине

Ранее президент США Дональд Трамп сократил срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине с 50 до 10−12 дней, пригрозив введением стопроцентных пошлин на российские энергоресурсы в случае отказа Москвы от перемирия. В ответ Путин заявил, что для завершения конфликта нужно искоренить первопричины, породившие кризис. Он также отметил, что условия, сформированные в июне 2024 года, остаются в силе.