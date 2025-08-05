В Иркутской области трое несовершеннолетних попали в ДТП за неделю

За последнюю неделю в разных районах Иркутска произошло несколько дорожных происшествий, в которых пострадали дети. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 29 июля в микрорайоне Юбилейный 40-летний водитель Citroen Picasso совершил наезд на 5-летнего мальчика во внутридворовой территории. Ребенок получил ушиб стопы.