В Иркутской области трое несовершеннолетних попали в ДТП за неделю

За последнюю неделю в разных районах Иркутска произошло несколько дорожных происшествий, в которых пострадали дети. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 29 июля в микрорайоне Юбилейный 40-летний водитель Citroen Picasso совершил наезд на 5-летнего мальчика во внутридворовой территории. Ребенок получил ушиб стопы.
— На следующий день, около девяти часов вечера, на улице Первомайской в городе Иркутске, водитель мотоцикла «Рейсер», следуя по улице Первомайской в направлении улицы Чапаева, допустил столкновение с автомобилем «Ренж Ровер Спорт», — поделились госавтоинспекторы.
В этой аварии пострадал несовершеннолетний пассажир мотоцикла. 1 августа на автодороге Хомутово-Урик-Усть-Куда 29-летний водитель Toyota Succeed сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. Подростка с травмами доставили в больницу. Все ДТП находятся на контроле у прокуратуры.