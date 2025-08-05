При массовой стрельбе на фестивале в Лос-Анджелесе погибли два человека

Кроме того, в настоящее время известно о шести пострадавших. Полицейские заметили, как неизвестный зашёл в здание, где проходил праздник. Он был вооружён, его арестовали за хранение оружия, а мероприятие было приостановлено. Всего в помещении находилось около 60 человек.