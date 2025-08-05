При массовой стрельбе на фестивале в Лос-Анджелесе погибли два человека

На афтепати музыкального фестиваля в Лос-Анджелесе произошла стрельба, жертвами стали не менее двух человек, сообщает The Guardian.
Кроме того, в настоящее время известно о шести пострадавших. Полицейские заметили, как неизвестный зашёл в здание, где проходил праздник. Он был вооружён, его арестовали за хранение оружия, а мероприятие было приостановлено. Всего в помещении находилось около 60 человек.
Спустя несколько часов в этот же район снова вызвали правоохранителей. Неустановленный злоумышленник открыл огонь по людям.
Один мужчина погиб на месте, женщина скончалась в медучреждении. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.
Очевидец рассказал, что вооружённый мужчина сделал около 100 выстрелов. Кроме того, по его словам, люди начали выбегать на улицу, началась давка.
Ранее сообщалось, что в штате Миннесота мужчина застрелил свою 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетянку.