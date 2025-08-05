Постпред при НАТО в США назвал новый «очевидный» шаг против России

В июле Трамп заявил о сокращении срока для достижения перемирия между Россией и Украиной с 50 до 10−12 дней из-за отсутствия прогресса. Если соглашения не будет, Вашингтон готов ввести 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против покупателей российской нефти. Российская сторона неоднократно подчеркивала свою устойчивость к санкциям: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна выработала «иммунитет» к подобным мерам.