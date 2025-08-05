Учительница музыки три месяца занималась сексом с подростком

1 августа 2025 года стало известно о предъявлении Лоуренс обвинений в сексуальной эксплуатации, растлении малолетнего и изнасиловании. Также ей инкриминируют передачу материалов порнографического характера лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста. Согласно данным следствия, педагог на протяжении трех месяцев — с февраля по апрель — осуществляла недопустимые контакты в отношении подростка.