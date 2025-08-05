В Братске две фуры попали в ДТП на трассе «Вилюй»

В Братске произошла серьезная авария на федеральной трассе «Вилюй». 2 августа на 81 километре в районе поселка Прибрежный врезались друг в друга две фуры. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Братска.