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В Братске две фуры попали в ДТП на трассе «Вилюй»

33-летний водитель был отвезен в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске произошла серьезная авария на федеральной трассе «Вилюй». 2 августа на 81 километре в районе поселка Прибрежный врезались друг в друга две фуры. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Братска.

— Предварительно установлено, что 33-летний водитель «ISUZU Giga» допустил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом. В результате водитель «ISUZU» с тяжелыми травмами госпитализирован в тулунскую городскую больницу, — поделились госавтоинспекторы.

Сейчас заведено дело об административном правонарушении, а полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.