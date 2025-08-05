В Братске две фуры попали в ДТП на трассе «Вилюй»

В Братске произошла серьезная авария на федеральной трассе «Вилюй». 2 августа на 81 километре в районе поселка Прибрежный врезались друг в друга две фуры. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Братска.
— Предварительно установлено, что 33-летний водитель «ISUZU Giga» допустил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом. В результате водитель «ISUZU» с тяжелыми травмами госпитализирован в тулунскую городскую больницу, — поделились госавтоинспекторы.
Сейчас заведено дело об административном правонарушении, а полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.