Германия намерена умолять страну ЕС поддержать санкции против России

Ранее Словакия выступила против принятия 18-го пакета антироссийских санкций из-за опасений по поводу возможных экономических последствий, связанных с ограничениями на импорт российского газа, однако после получения гарантий со стороны ЕС Братислава согласилась поддержать меры. Благодаря этому Евросоюз смог достичь договоренности по новому пакету, который предусматривает ужесточение ограничений в энергетической сфере и финансовом секторе.