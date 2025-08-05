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Германия намерена умолять страну ЕС поддержать санкции против России

Германия рассчитывает убедить Словакию поддержать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

Германия намерена продолжить сотрудничество со Словакией для увеличения санкционного давления на Россию.

Германия рассчитывает убедить Словакию поддержать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

«Федеральный канцлер Мерц выразил свою благодарность Словакии за ее готовность поддержать пакет санкций. В будущем мы продолжим конструктивно сотрудничать со Словакией, чтобы сообща увеличить санкционное давление на Россию со стороны ЕС», — заявили в германском диппредставительстве. Информацию приводят «Известия».

Ранее Словакия выступила против принятия 18-го пакета антироссийских санкций из-за опасений по поводу возможных экономических последствий, связанных с ограничениями на импорт российского газа, однако после получения гарантий со стороны ЕС Братислава согласилась поддержать меры. Благодаря этому Евросоюз смог достичь договоренности по новому пакету, который предусматривает ужесточение ограничений в энергетической сфере и финансовом секторе.

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