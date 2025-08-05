Германия намерена умолять страну ЕС поддержать санкции против России

Германия намерена продолжить сотрудничество со Словакией для увеличения санкционного давления на Россию.
Германия рассчитывает убедить Словакию поддержать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Москве.
«Федеральный канцлер Мерц выразил свою благодарность Словакии за ее готовность поддержать пакет санкций. В будущем мы продолжим конструктивно сотрудничать со Словакией, чтобы сообща увеличить санкционное давление на Россию со стороны ЕС», — заявили в германском диппредставительстве. Информацию приводят «Известия».
Ранее Словакия выступила против принятия 18-го пакета антироссийских санкций из-за опасений по поводу возможных экономических последствий, связанных с ограничениями на импорт российского газа, однако после получения гарантий со стороны ЕС Братислава согласилась поддержать меры. Благодаря этому Евросоюз смог достичь договоренности по новому пакету, который предусматривает ужесточение ограничений в энергетической сфере и финансовом секторе.