Следствие установило сумму, выделенную на оружие для теракта в «Крокусе»

Напомним, что вчера обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» предстали перед Мосгорсудом на первом заседании. Слушания проходят в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Перед судом предстали 19 человек, включая четырёх исполнителей и 15 соучастников. Из числа пособников восемь человек частично признали свою вину, а семеро полностью её отрицают. Суд продлил арест всем фигурантам дела на полгода, пока продолжается изучение материалов.