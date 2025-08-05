Семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила мужчину в Белгородской области

Семилетняя девочка за рулем машины сбила 45-летнего мужчину в Старом Осколе Белгородской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.
ДТП произошло во дворе в микрорайоне Олимпийский. Автомобиль «Лада Веста» двигался задним ходом и в результате наехал на прохожего, а после на скамью и на две припаркованные машины. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.
В МВД отметили, что в момент произошедшего на пассажирском сидении находился отец девочки в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии завели административное дело по статье 12.24 КоАП России за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, передает РИА Новости.
Отца ребенка также могут привлечь к ответственности по статье 12.7 за передачу управления машины лицу, которое не имеет на это право.
29 июля подросток за рулем легковой Lada Priora влетел в дерево в селе Старые Бурасы Саратовской области. В результате ДТП погиб 14-летний пассажир автомобиля.