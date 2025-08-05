Семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила мужчину в Белгородской области

ДТП произошло во дворе в микрорайоне Олимпийский. Автомобиль «Лада Веста» двигался задним ходом и в результате наехал на прохожего, а после на скамью и на две припаркованные машины. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.