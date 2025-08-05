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Два пассажира пострадали при столкновении автобусов в Хабаровском районе

Женщина госпитализирована с травмой глаза.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В ночь на 5 августа в Хабаровском районе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Два человека получили травмы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Авария случилась около часа ночи на 102 км дороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре».

63-летний водитель автобуса Hyundai Universe, следовавшего из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Daewoo, который двигался из Де-Кастри.

Водитель встречного автобуса сообщил, что сместился вправо и подавал сигналы фарами, пытаясь избежать столкновения, но безуспешно.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса Daewoo: мужчина 36 лет получил амбулаторное лечение, а женщина 56 лет была госпитализирована с травмой глаза, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

В автобусе Hyundai находились 28 пассажиров, а в Daewoo — 29.

Напомним, ранее в ночном ДТП с грузовиком погибла хабаровчанка.