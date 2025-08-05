Два пассажира пострадали при столкновении автобусов в Хабаровском районе

В ночь на 5 августа в Хабаровском районе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Два человека получили травмы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария случилась около часа ночи на 102 км дороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре».
63-летний водитель автобуса Hyundai Universe, следовавшего из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Daewoo, который двигался из Де-Кастри.
Водитель встречного автобуса сообщил, что сместился вправо и подавал сигналы фарами, пытаясь избежать столкновения, но безуспешно.
В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса Daewoo: мужчина 36 лет получил амбулаторное лечение, а женщина 56 лет была госпитализирована с травмой глаза, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
В автобусе Hyundai находились 28 пассажиров, а в Daewoo — 29.
Напомним, ранее в ночном ДТП с грузовиком погибла хабаровчанка.