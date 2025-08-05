Десятки дронов ВСУ атаковали ряд российских территорий: карта ударов БПЛА за 5 августа

В ночь на 5 августа 2025 года Ростовская область столкнулась с серией атак украинских беспилотников. Сигналы тревоги были зафиксированы в разных районах, начиная от Каменск-Шахтинского до Миллерово, а также в направлении Чертково и Богучар. Об этом писали ростовские telegram-каналы. В дополнение сообщалось о группе БПЛА, двигавшихся в сторону ЛНР и далее в направлениях Ростовской и Воронежской областей.