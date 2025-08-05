Десятки дронов ВСУ атаковали ряд российских территорий: карта ударов БПЛА за 5 августа

Несколько российских регионов попали под удар украинских дронов.
Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов этой ночью. Наиболее активные удары были зафиксированы в Ростовской области — очевидцы сообщали как минимум о десяти взрывах и отключении электричества. Также жители пишут о пожаре на железной дороге в регионе из-за удара беспилотника. Подробнее о ночной атаке украинских дронов на Россию — в материале URA.RU.
Обозначения на картеФото: карта URA.RU.
Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах и ударе по железной дороге в Ростовской области.
В ночь на 5 августа 2025 года Ростовская область столкнулась с серией атак украинских беспилотников. Сигналы тревоги были зафиксированы в разных районах, начиная от Каменск-Шахтинского до Миллерово, а также в направлении Чертково и Богучар. Об этом писали ростовские telegram-каналы. В дополнение сообщалось о группе БПЛА, двигавшихся в сторону ЛНР и далее в направлениях Ростовской и Воронежской областей.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад Ростовской областью прогремели десятки взрывов.
Жители хутора Калинин и города Шахты также сообщили о взрывах в небе, где было замечено минимум шесть беспилотников ВСУ. По их словам, система ПВО активно работала, сбивая вражеские дроны. В результате атак в Миллерово и других населенных пунктах возникли сбои в электроснабжении, передает Shot и ряд ростовских каналов. Компания «Донэнерго» журналистам объяснила это технологическим нарушением в сети.
По всей территории Ростовской области также была объявлена беспилотная опасность. Взрывы помимо Миллерово, также прозвучали над Белой Калитвой и станицей Тацинская. Несмотря на многочисленные сообщения о взрывах и вспышках в небе, официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.
Слюсарь сообщил о возгораниях в Ростовской области.
В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района Ростовской области 5 августа произошел пожар на территории подстанции. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В хуторе Верхнеталовка загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров ликвидирован», — подчеркнул глава региона.
Также в станице Тацинская местные спасатели выезжали на тушение возгорания навеса во дворе частного дома. Очаг пожара удалось быстро локализовать и предотвратить дальнейшее распространение огня на хозяйственные постройки и жилые помещения, добавил губернатор.
Десятки дронов уничтожены над Брянской областью.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские регионы атаковали украинские БПЛА: онлайн-трансляция.
Силы противовоздушной обороны этой ночью также уничтожили 12 вражеских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
Глава области подчеркнул, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. В сообщении губернатор обратился к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным предметам. Также он напомнил, что работу подразделений ПВО запрещено снимать и публиковать в социальных сетях. Обо всех обнаруженных опасных объектах необходимо информировать экстренные службы по номеру 112, напомнил глава региона.
РЭБ подавила атаку ВСУ по Смоленской области.
В Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресечена попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Анохин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСредства ПВО уничтожают беспилотники над Россией: карта атак украинских дронов 4 августа.
По словам главы области, инцидент не привел к разрушениям и жертвам. Глава региона также обратился к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности. В частности, он рекомендовал при угрозе атаки БПЛА избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и не вести фото- или видеосъемку действий сил противовоздушной обороны.
Анохин напомнил, что в Смоленской области действует запрет на распространение информации о последствиях использования беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о расположении охраняемых объектов инфраструктуры, промышленности, ЖКХ, мостов и других критически важных объектов. Губернатор призвал доверять только официальным сообщениям и пообещал оперативно информировать о развитии ситуации через свои аккаунты в социальных сетях.
Беспилотная опасность в ряде регионов.
В Самарской и Ульяновской областях был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные управления МЧС, передает Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Кроме того, аналогичный режим введен на территории Пензенской и Воронежской областей.
Воронежский губернатор Александр Гусев также предупредил жителей о возможной угрозе со стороны БПЛА. Он подчеркнул, что силы ПВО РФ находятся наготове. Опасность атаки дронов также была объявлена в Краснодарском крае.