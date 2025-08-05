ФСБ задержала вора в законе, 27 лет скрывавшего статус от силовиков

Иванов был произведен в криминальный сан в 1997 году вором в законе Давидом Себискверадзе (Дато Кутаисский), однако никогда не значился в полицейских базах данных. Он проживал в элитном коттеджном комплексе с бассейном, воспитывал четверых детей и контактировал исключительно с тремя доверенными лицами. При обыске его телефон и планшет не содержали контактов или переписки — для конфиденциальных переговоров Иванов использовал автомобиль, оборудованный системами видеонаблюдения.