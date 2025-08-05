Бойцы РФ создали уникальный многоразовый беспилотник. Видео

По его словам, дрон может поднимать до четырех килограммов груза, что позволяет применять его не только для сброса боеприпасов, но и для доставки провизии в труднодоступные районы. Аппарат также оснащен собственным протоколом передачи данных с повышенным уровнем шифрования, что затрудняет перехват управления беспилотником противником.