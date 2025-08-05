В Сурхандарье мужчина, пристрастившийся к азартным играм, жестоко убил женщину, чтобы не возвращать долги

Чтобы избежать ответственности, мужчина разработал план убийства. В ночь с 1 на 2 марта он позвонил женщине, сообщив, что готов вернуть долг. Встретившись, он насильно усадил её в машину Lacetti и увёз в безлюдную песчаную местность. Там он сначала заставил её перевести на свою банковскую карту 24 миллиона сумов, а затем нанёс ей несколько ударов ножом и закопал тело.