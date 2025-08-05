В Сурхандарье мужчина, пристрастившийся к азартным играм, жестоко убил женщину, чтобы не возвращать долги

29-летний мужчина, пристрастившийся к азартным играм, оказался не в состоянии расплатиться по долгам и решился на убийство своей кредиторши. Об этом сообщил Верховный суд.
Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый в течение 2021−2024 годов неоднократно занимал деньги у женщины, занимавшейся ростовщичеством. Общая сумма долга составила около 20 миллионов сумов, которые он обещал вернуть с ежемесячной процентной ставкой в 10%. Однако, проигрывая деньги в азартных играх и не имея стабильного дохода, он не смог выполнять свои обязательства. Проценты росли, а женщина стала угрожать, что обратится в правоохранительные органы.
Чтобы избежать ответственности, мужчина разработал план убийства. В ночь с 1 на 2 марта он позвонил женщине, сообщив, что готов вернуть долг. Встретившись, он насильно усадил её в машину Lacetti и увёз в безлюдную песчаную местность. Там он сначала заставил её перевести на свою банковскую карту 24 миллиона сумов, а затем нанёс ей несколько ударов ножом и закопал тело.
На суде обвиняемый признал свою вину, выразил раскаяние и извинился перед родственниками погибшей. Суд назначил ему наказание — 18 лет и 6 месяцев лишения свободы.