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5 августа в Самарской области объявлено предупреждение об угрозе атаки БПЛА

5 августа в 4:10 в Самарской области сработала система РСЧС. Объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

5 августа в 4:10 в Самарской области сработала система РСЧС. Объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Это уже не первое предупреждение. 2 августа после аналогичного оповещения произошёл налёт дронов, погиб один человек. Об этом рассказал ранее «МК в Самаре».

Жителям региона вновь необходимо быть готовыми к возможным действиям с воздуха. Ситуация требует внимания и осторожности.

Возможно включение средств радиоэлектронной борьбы. Это может привести к перебоям мобильной связи и интернета. Не паникуйте, если связь пропадёт — это часть защитных мер.

Не подходите к упавшим дронам и не трогайте их. Не пытайтесь разобрать или сфотографировать вблизи — внутри может быть взрывное устройство.

Немедленно сообщайте о подозрительных объектах. Звоните в экстренные службы по номеру 112.

Следите за информацией только из официальных источников. Избегайте слухов и панических сообщений.

Будьте бдительны. Помогайте соседям. Соблюдайте спокойствие. Безопасность зависит от каждого.

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