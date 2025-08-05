На Камчатке прогнозируется усиление извержения Ключевского в ближайшие дни

Также сообщается о продолжающемся извержении вулкана Крашенинникова, где высота выбросов достигает 6 км, с потенциалом увеличения до 8 км. На вулкане Камбальный фиксируется снижение сейсмической активности. В районе Мутновского вулкана спутниковые данные выявили термальную аномалию, в связи с чем посещение этого района не рекомендовано.