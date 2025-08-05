Слюсарь: в Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА

Российские военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, проинформировал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора региона уточнил, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины ликвидированы в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.
По словам Слюсаря, зафиксированы возгорания.
В частности, на хуторе Верхнеталовка, расположенном в Миллеровском районе, загорелась подстанция. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.
«В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен», — написал Слюсарь в Telegram.
Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.