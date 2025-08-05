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Слюсарь: в Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА

В результате атаки ВСУ на хутор Верхнеталовка загорелась подстанция.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, проинформировал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора региона уточнил, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины ликвидированы в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

По словам Слюсаря, зафиксированы возгорания.

В частности, на хуторе Верхнеталовка, расположенном в Миллеровском районе, загорелась подстанция. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

«В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен», — написал Слюсарь в Telegram.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

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