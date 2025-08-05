В Ростовской области произошли возгорания после массированной атаки БПЛА

Ростовская область подверглась массированной атаке дронов ночью 5 августа. В результате падения обломков БПЛА произошло несколько возгораний. Об этом оповестил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что удары пришлись на Белую Калитву, а также Тацинский, Чертковский и Миллеровский районы. Возгорания, по имеющейся информации, произошли в хуторе Верхнеталовка и станице Тацинская. Пожары начались на подстанции и во дворе частного дома. Огонь потушили.
«Произошли возгорания… Никто из людей не пострадал», — добавил Юрий Слюсарь.
В ночь на 4 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области. Уничтожено шесть беспилотников. В результате падения обломков дронов было нарушено движение поездов и самолетов, а также повреждены жилые дома и обесточены поселки.