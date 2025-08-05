В Алматы река Каргалы изменила цвет — виновников ищут

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. В Алматы ищут виновных в загрязнении реки Каргалы, сообщили в акимате мегаполиса.
На протяжении нескольких кварталов между улицей Жандосова и проспектом Абая в реке Каргалы зафиксировано изменение цвета воды, отметили городские власти.
«Предположительно, с моста в русло могло быть сброшено зеленое химическое вещество. Управление экологии и окружающей среды Алматы обследовало участок», — говорится в сообщении.
Чтобы выяснить, какое именно вещество попало в воду, и какова его концентрация, департаменты экологии и санитарно-эпидемиологического контроля города отобрали пробы воды для лабораторных исследований.
Сегодня экологи и санэпидемиологи, а также Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция вместе будут устранять последствия.
В русле реки сохраняется естественный цвет, признаков загрязнения не зафиксировано, отметили в акимате.