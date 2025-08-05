Школьницы жестоко избили одноклассницу в Иркутской области. Видео

На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая девочка лежит на земле, а другая подросток наносит ей удары. В это время третья участница снимает происходящее на телефон и комментирует происходящее: «Всем привет. Сегодня Яна отдыхает, ее немножко побили», — говорится в описании к видео. Его публикует telegram-канал «Новости Иркутска». По данным источника, родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.