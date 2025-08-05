После массированной атаки ВСУ возникли пожары в Ростовской области

В Ростовской области системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских беспилотников. Под удар попали сразу несколько муниципалитетов, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах», — написал глава региона.
По данным врио губернатора, результате падения обломков БПЛА возникло несколько пожаров. Самый большой из их был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. В станице Тацинская сгорела хозпостройка во дворе частного дома.
Слюсарь отметил, что никто из мирных граждан не пострадал. Ранее сообщалось, что украинские националисты ночью атаковали Смоленскую область. Также обошлось без пострадавших.
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