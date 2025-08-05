В Нижнеудинске из-за перепалки в интернете подростки жестоко избили 12-летнюю школьницу

Сообщение о том, что две ученицы избили 12-летнюю девочку, поступило в дежурную часть полиции Нижнеудинска ночью 3 августа. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних быстро установили личности нападавших. Ими оказались две знакомые потерпевшей в возрасте 15 и 13 лет. Их доставили в отдел полиции и провели опрос.