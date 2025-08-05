В Нижнеудинске из-за перепалки в интернете подростки жестоко избили 12-летнюю школьницу

Сообщение о том, что две ученицы избили 12-летнюю девочку, поступило в дежурную часть полиции Нижнеудинска ночью 3 августа. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних быстро установили личности нападавших. Ими оказались две знакомые потерпевшей в возрасте 15 и 13 лет. Их доставили в отдел полиции и провели опрос.
Известно, что пострадавшая и ее обидчицы учатся в разных школах. По предварительной информации, причиной инцидента стало грубое общение в соцсетях. При этом обе девушки ранее привлекали внимание полиции за хулиганское поведение, а одна из них состоит на учете.
Сотрудники ПДН составили протоколы для привлечения их родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Пострадавшая с синяками была направлена на медицинское освидетельствование. На основании его результатов будет принято процессуальное решение.