В Канаде упавшая с неба рыба стала причиной пожара и обесточила город

В тот же день жители и службы экстренного реагирования столкнулись с пожаром в сельской местности неподалеку от города. Благодаря оперативным действиям пожарных и помощи местных фермеров, огонь площадью около 0,4 гектара был быстро потушен. Восстановление электроснабжения заняло некоторое время, однако ситуация была взята под контроль.