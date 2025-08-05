В Канаде упавшая с неба рыба стала причиной пожара и обесточила город

В Канаде произошел необычный инцидент, в результате которого случился пожар и отключение электроэнергии, причиной которых стала упавшая с неба рыба. Об этом сообщает издание Straits Times.
Инцидент произошел 30 июля в небольшом городе Эшкрофт, расположенном в Британской Колумбии, где проживает около 1,5 тысячи человек.
В тот же день жители и службы экстренного реагирования столкнулись с пожаром в сельской местности неподалеку от города. Благодаря оперативным действиям пожарных и помощи местных фермеров, огонь площадью около 0,4 гектара был быстро потушен. Восстановление электроснабжения заняло некоторое время, однако ситуация была взята под контроль.
Расследование показало, что причиной возгорания стали останки рыбы, обнаруженные под линиями электропередачи. Предполагается, что скопа — хищная птица — летела с добычей с реки, расположенной примерно в трех километрах от места происшествия, и случайно уронила рыбу прямо на провода. При контакте произошел обрыв линии и искры, которые зажгли сухую траву и вызвали пожар.
Ранее в Канаде пожарные задержали для выяснения обстоятельств хищную птицу, которая стала причиной возгорания после того, как уронила пойманную рыбу на линии электропередачи.