Минобороны: поиски пропавшего вертолета продолжат, пока не установят судьбу экипажа

Поисково-спасательные работы ведутся уже 11 суток, к ним привлекли свыше 330 человек, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчёты, подчеркнули в Минобороны.