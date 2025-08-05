Минобороны: поиски пропавшего вертолета продолжат, пока не установят судьбу экипажа

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Поиски экипажа пропавшего вертолета продолжаются 11 суток в сложных гидрографических условиях, сообщили в Минобороны Казахстана.
«Поиски будут продолжены до установления судьбы членов экипажа пропавшего вертолета и причин, приведших к трагедии», — подчеркнули в ведомстве.
Поисково-спасательные работы ведутся уже 11 суток, к ним привлекли свыше 330 человек, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчёты, подчеркнули в Минобороны.
В Алматинской области пропал военный вертолет EC-145.
Вместе с военными в поисках участвуют спасатели, полицейские и представители других госструктур.
В Минобороны сформировали специальную комиссию, в состав которой вошли высококвалифицированные специалисты департамента по безопасности полетов государственной авиации, отметили в ведомстве.
«Часть комиссии задействована в поисках, другая — проводит мероприятия по расследованию авиационного инцидента», — отмечается в сообщении.
Поиски проводят круглосуточно в сложных условиях, среди которых.
- глубокое заиливание дна,
- нулевая видимость под водой.
- переменчивая погода.
«Проводятся воздушные облёты труднопроходимых районов, обследуется береговая полоса и акватория озера. Привлечены научные и технические организации, использующие специальное оборудование для подводного и наземного поиска», — подчеркнул командующий ВВС Сил воздушной обороны Казахстана Аскар Избасов.
Параллельно, добавил он, продолжается техническое расследование.
Комиссия изучает документацию по подготовке и эксплуатации вертолета, материалы от правоохранительных органов и авиационных служб, метеорологическую и орнитологическую обстановку на маршруте другие факторы, отметил Избасов.
Что случилось с военным вертолетом
25 июля 2025 года военный вертолет EC-145 пропал с радаров в Алматинской области.
На борту воздушного судна находились три члена экипажа. Позднее сообщалось, что обломки обнаружили в озере Сорбулак. О судьбе экипажа ничего неизвестно.