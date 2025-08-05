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Минобороны: поиски пропавшего вертолета продолжат, пока не установят судьбу экипажа

Вместе с военными в поисках участвуют спасатели, полицейские и представители других госструктур.

Источник: Пресс-служба Минобороны Казахстана

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Поиски экипажа пропавшего вертолета продолжаются 11 суток в сложных гидрографических условиях, сообщили в Минобороны Казахстана.

«Поиски будут продолжены до установления судьбы членов экипажа пропавшего вертолета и причин, приведших к трагедии», — подчеркнули в ведомстве.

Поисково-спасательные работы ведутся уже 11 суток, к ним привлекли свыше 330 человек, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчёты, подчеркнули в Минобороны.

В Алматинской области пропал военный вертолет EC-145.

Вместе с военными в поисках участвуют спасатели, полицейские и представители других госструктур.

В Минобороны сформировали специальную комиссию, в состав которой вошли высококвалифицированные специалисты департамента по безопасности полетов государственной авиации, отметили в ведомстве.

«Часть комиссии задействована в поисках, другая — проводит мероприятия по расследованию авиационного инцидента», — отмечается в сообщении.

Поиски проводят круглосуточно в сложных условиях, среди которых.

  • глубокое заиливание дна,
  • нулевая видимость под водой.
  • переменчивая погода.

«Проводятся воздушные облёты труднопроходимых районов, обследуется береговая полоса и акватория озера. Привлечены научные и технические организации, использующие специальное оборудование для подводного и наземного поиска», — подчеркнул командующий ВВС Сил воздушной обороны Казахстана Аскар Избасов.

Параллельно, добавил он, продолжается техническое расследование.

Комиссия изучает документацию по подготовке и эксплуатации вертолета, материалы от правоохранительных органов и авиационных служб, метеорологическую и орнитологическую обстановку на маршруте другие факторы, отметил Избасов.

Что случилось с военным вертолетом

25 июля 2025 года военный вертолет EC-145 пропал с радаров в Алматинской области.

На борту воздушного судна находились три члена экипажа. Позднее сообщалось, что обломки обнаружили в озере Сорбулак. О судьбе экипажа ничего неизвестно.