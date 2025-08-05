Продюсера «Грибов» Бардаша объявили в розыск на Украине

Бардаш был приговорен к 10 годам лишения свободы на Украине.
Продюсер музыкальных групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш объявлен в розыск на Украине. Это следует из карточки, размещенной на официальном сайте МВД Украины.
Служба безопасности Украины разыскивает Бардаша по уголовному делу, возбужденному в мае 2024 года. Продюсеру вменяют «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «распространение материалов с призывами к изменению границ», «пропаганду войны» и «оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины». Ранее украинский суд заочно приговорил Бардаша к 10 годам лишения свободы.
Юрий Бардаш в 2023 году получил российское гражданство и в последние годы проживает вне Украины. Он является основателем и продюсером ряда популярных музыкальных проектов — помимо «Грибов» и Quest Pistols, речь идет о группах «Нервы», «Луна», «Коррупция» и других. Подробнее о жизни продюсера — в материале URA.RU.
Ранее СБУ объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Украинское ведомство обвинило его в нарушении территориальной целостности страны. Суд заочно арестовал певца. С 2022 года Басков находится в розыске украинских властей, а в ноябре 2024 года указом президента Украины его лишили украинских государственных наград.