Продюсера «Грибов» Бардаша объявили в розыск на Украине

Юрий Бардаш в 2023 году получил российское гражданство и в последние годы проживает вне Украины. Он является основателем и продюсером ряда популярных музыкальных проектов — помимо «Грибов» и Quest Pistols, речь идет о группах «Нервы», «Луна», «Коррупция» и других. Подробнее о жизни продюсера — в материале URA.RU.