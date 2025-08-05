Полиция просит опознать омича, купившего кепку на деньги пенсионерки

Омская полиция расследует инцидент, произошедший в Омске в День города. К стражам порядка обратилась 70-летняя пенсионерка, потерявшая банковскую карту во время гуляний. О потере она узнала только после получения сообщений о списании средств.
35 000 рублей с карты были потрачены в различных магазинах. Нашедший карту мужчина купил себе спортивную кепку, блок сигарет и другие товары.
При этом мужчина попал на записи камер видеонаблюдения одной из остановок.
Полиция публикует видео похитителя и просит позвонить тех, кто опознал на нём знакомого человека.