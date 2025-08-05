В Челябинске суд назвал виновных в гибели крановщика на стройке ЖК «Манхэттен»

Оба работника строительной фирмы отрицали свою вину и просили об оправдательном приговоре. Но суд заключил, что они виновны в нарушении правил безопасности при ведении строительства, повлекшем смерть человека и причинение крупного ущерба (кран при падении разрушился). Управляющего приговорили к двум годам в колонии-поселении, а инженера — к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.