В Челябинске суд назвал виновных в гибели крановщика на стройке ЖК «Манхэттен»

В Челябинске суд вынес приговор по делу о падении башенного крана на стройплощадке ЖК «Манхэттен» по улице Героя России Александра Яковлева. Виновными в гибели крановщика признали двух сотрудников компании «Грандкран» — управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.
Трагический инцидент произошел весной 2022 года. Рабочие обустраивали рельсы для крана, который не ввели в эксплуатацию по всем правилам. В это время кран начал движение и рухнул. Управлявший им рабочий погиб.
Суд подтвердил, что крановщик при трудоустройстве не прошел медкомиссию, а также не был ознакомлен с правилами ведения работ.
— Подсудимые не организовали достаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности при производстве строительно-монтажных работ и соблюдением трудовой дисциплины, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Оба работника строительной фирмы отрицали свою вину и просили об оправдательном приговоре. Но суд заключил, что они виновны в нарушении правил безопасности при ведении строительства, повлекшем смерть человека и причинение крупного ущерба (кран при падении разрушился). Управляющего приговорили к двум годам в колонии-поселении, а инженера — к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.