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В Красноярском крае задержан директор Маганского лесничества

В Красноярском крае задержан директор Маганского лесничества по подозрению в превышении должностных полномочий.

Источник: РИА "Новости"

В Следственном комитете сообщили, что руководителю КГБУ «Маганское лесничество» предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ, которая касается превышения должностных полномочий, совершенного из личной заинтересованности.

По данным следствия, в 2024 году лесничество получило финансирование от регионального министерства природных ресурсов и лесного комплекса для проведения агротехнического ухода за деревьями на девяти лесных участках общей площадью 71 гектар. Однако, как выяснили следователи, работы фактически не проводились, а выделенные средства использовались руководителем лесничества в иных целях.

Ущерб, нанесенный бюджету края, составил более 380 тысяч рублей. В рамках расследования были проведены обыски как в доме, так и на рабочем месте подозреваемого, в ходе которых оперативники изъяли документы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.