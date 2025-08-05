В Красноярском крае задержан директор Маганского лесничества

Ущерб, нанесенный бюджету края, составил более 380 тысяч рублей. В рамках расследования были проведены обыски как в доме, так и на рабочем месте подозреваемого, в ходе которых оперативники изъяли документы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.