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В Челябинске нетрезвый мужчина с пистолетом угрожал детям на улице

В Челябинске нетрезвый мужчина с пистолетом угрожал детям на улице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ЧОП «Варяг», все произошло 4 августа на улице Академика Макеева.

Сотрудники алкомаркета неподалеку обратили внимание на подозрительного горожанина и нажали тревожную кнопку.

«Дети рассказали бойцам группы быстрого реагирования, что за отказ от общения этот тип угрожал их побить. Это подтвердили и продавцы. “Варяги” задержали чудака в соседнем магазине, где он в тот момент о чем-то просил несовершеннолетних», — говорится в отчете.

Уточняется, что у злоумышленника при себе был пистолет, предположительно, пневматический. С правонарушителем разбираются в полиции.