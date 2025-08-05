В Челябинске нетрезвый мужчина с пистолетом угрожал детям на улице

«Дети рассказали бойцам группы быстрого реагирования, что за отказ от общения этот тип угрожал их побить. Это подтвердили и продавцы. “Варяги” задержали чудака в соседнем магазине, где он в тот момент о чем-то просил несовершеннолетних», — говорится в отчете.