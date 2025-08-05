Российская школьница выжила после укуса ядовитой змеи на пляже

По сведениям СМИ, происшествие случилось во время прогулки школьницы по песчаному побережью в окрестностях Находки. После атаки змеи самочувствие подростка резко ухудшилось: снизилось артериальное давление, отек распространялся на конечности, отмечалась спутанность сознания — у потерпевшей стремительно развивалась тяжелая аллергическая реакция. Родные доставили ее в стационар в состоянии помраченного сознания, с гипотонией и выраженной отечностью ноги.