Российская школьница выжила после укуса ядовитой змеи на пляже

В Приморском крае опасная рептилия напала на 15-летнюю девушку, после чего пострадавшую срочно транспортировали в медицинское учреждение. Соответствующую информацию распространило издание VladNews со ссылкой на региональный Минздрав.
По сведениям СМИ, происшествие случилось во время прогулки школьницы по песчаному побережью в окрестностях Находки. После атаки змеи самочувствие подростка резко ухудшилось: снизилось артериальное давление, отек распространялся на конечности, отмечалась спутанность сознания — у потерпевшей стремительно развивалась тяжелая аллергическая реакция. Родные доставили ее в стационар в состоянии помраченного сознания, с гипотонией и выраженной отечностью ноги.
Специалисты Находкинской больницы провели комплекс неотложных мероприятий для стабилизации кровообращения и предотвращения отмирания тканей. Медицинский персонал тщательно контролировал состояние поврежденной конечности, оценивая необходимость операции, однако, к облегчению, хирургического вмешательства удалось избежать.
В настоящее время жизни юной пациентки ничто не угрожает, ее перевели на амбулаторное наблюдение. Министерство здравоохранения Приморья обращает внимание на серьезную угрозу змеиных укусов и настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться за специализированной помощью.
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