В Самарской области с 30 июля утонули 4 человека, 2 из них — подростки

В регионе за неделю, с 30 июля по 4 августа, в водоемах погибли четыре человека, включая двух детей. Все тела были извлечены силами спасателей и правоохранителей, одного мужчину удалось спасти.
30 июля в Волжском районе в реке Чапаевка нашли тело 15-летней девочки.
1 августа в Красноярском районе в реке Сок обнаружили тело 15-летнего мальчика.
3 августа в Октябрьском районе на Волге прохожие заметили, что мужчина тонет, и сумели вытащить его из воды.
Пострадавшему 1986 года рождения оказали помощь, жизнь спасена.
Тем же днём в Волжском районе, на озере Тростяное, было найдено тело мужчины 1983 года рождения.
4 августа в Промышленном районе Самары в реке Волга обнаружили тело мужчины 1966 года рождения.
МЧС вновь напоминает: безопасность на воде — в ваших руках. Купайтесь только на оборудованных пляжах, где работают спасатели.
Ни в коем случае не заходите в воду в состоянии алкоголя — это резко повышает риск гибели.
Детей нельзя оставлять без присмотра у любого водоема, даже небольшого.
Несколько секунд невнимательности могут обернуться трагедией.
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