Боец России спас сотни военных. Видео

Боец с позывным Енот рассказал, что во время боев под Бахмутом оказывал медицинскую помощь своим сослуживцам.
Боец российской армии с позывным Енот с начала 2025 года спас более 300 сослуживцев, оказав им первую помощь на поле боя. Благодаря этому они смогли доехать до госпиталя.
«С начала года мне удалось спасти бойцов, перемотать, чтобы они доехали до госпиталя целы, в сохранности, грубо говоря. Свыше 300 человек, по минимуму, точную цифру я не могу сказать», — рассказал Енот в интервью ТАСС.
Также он отметил, что во время боев под Бахмутом противник применил фосфорные боеприпасы. Тогда его подразделение получило внутренние и наружные химические ожоги, и Енот оказывал необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
В зоне СВО российские военные неоднократно оказывали первую помощь раненым сослуживцам в сложных условиях. Например, во время боев под Сватово солдаты поддерживали пострадавшего, читая ему стихотворение «Родное» из фильма «Брат-2».