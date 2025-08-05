Следствие раскрыло автопарк террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

В ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» установлено, что обвиняемые и их сообщники приобрели не менее четырёх автомобилей различных марок. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. Машины использовались для подготовки и проведения террористической акции. Также отмечается, что для конспирации участники преступной организации использовали автомобили такси.