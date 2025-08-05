Стали известны подробности о подготовке к теракту в «Крокусе»

На прошлой неделе сообщалось, что один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.