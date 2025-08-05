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ПВО ночью уничтожила 24 украинских беспилотника

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника, больше всего — над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 22.00 мск 4 августа до 01.40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Ростовской области и по два БПЛА — над территориями Калужской и Смоленской областей», — говорится в сообщении.

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