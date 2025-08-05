Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 24 дрона ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в Министерстве обороны России.
— 13 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Ростовской области, два — над территорией Калужской области, два — над территорией Смоленской области, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.
Днем ранее в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 61 украинский БПЛА над регионами России. При этом 18 дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью.
2 августа в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Самаре погиб пенсионер. В момент удара мужчина находился в дачном доме, на который упали обломки БПЛА.