Появились подробности жесткого избиения школьницами одноклассницы

В Нижнеудинске Иркутской области группа школьниц жестоко избила свою одноклассницу. Все происходящее они засняли на видео. На записях видно, как одна из девочек бьет пострадавшую, в то время как третья снимает это на телефон и комментирует: «Сегодня Яна отдыхает, ее немножко побили». Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы.