Появились подробности жесткого избиения школьницами одноклассницы

Школьниц, избивших свою одноклассницу, доставили в отдел полиции.
В Иркутской области задержали двух школьниц, подозреваемых в избиении 12-летней одноклассницы в Нижнеудинске. По данным telegram-каналов, одну из участниц конфликта ранее уже ставили на профилактический учет в полиции.
«Беспредельщиц, которые избили школьницу в Нижнеудинске, нашли Выяснилось, что … обе уже попадались правоохранителям за хулиганство, одна даже стоит на учете», — передает telegram-канал Babr Mash. По данным источника, конфликт начался в социальных сетях, затем девочки договорились встретиться лично.
Пострадавшей оказалась 12-летняя школьница, а напали на нее две знакомые — 13 и 15 лет. После случившегося обеих доставили в отделение полиции и допросили. Родителям нападавших вручили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Пострадавшая прошла медицинское освидетельствование.
В Нижнеудинске Иркутской области группа школьниц жестоко избила свою одноклассницу. Все происходящее они засняли на видео. На записях видно, как одна из девочек бьет пострадавшую, в то время как третья снимает это на телефон и комментирует: «Сегодня Яна отдыхает, ее немножко побили». Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы.