Подстанция в Ростовской области загорелась из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Верхнеталовка Миллеровского района Ростовской области загорелась подстанция. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание на площади 500 квадратных метров.
— Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания, — уточнил Слюсарь в публикации.
Кроме того, пожар произошел в частном доме в станице Тацинская. Никто не пострадал.
Около 10 взрывов 5 августа прогремело над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Наблюдаются сбои в электроснабжении.