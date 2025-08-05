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За ночь расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

13 дронов сбили над Брянской областью, семь — над территорией Ростовской области. По два БПЛА уничтожили над Калужской и Смоленской областями.

Ранее в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м был ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. К счастью, никто из людей не пострадал.

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