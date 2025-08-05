За ночь расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ

13 дронов сбили над Брянской областью, семь — над территорией Ростовской области. По два БПЛА уничтожили над Калужской и Смоленской областями.
Ранее в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м был ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. К счастью, никто из людей не пострадал.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше