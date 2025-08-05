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Минобороны: за 3,5 часа над Россией сбили 24 украинских беспилотника

Больше всего, 13 БПЛА, перехватили в Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России ночью, в период с 22:00 до 01:40 мск, перехватили над территорией страны 24 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 13 БПЛА было сбито в Брянской области, 7 — в Ростовской, по 2 — в Калужской и Смоленской.

Врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь проинформировал, что в результате беспилотной атаки в регионе зафиксировали пожары. В частности, загорелась подстанция на хуторе Верхнеталовка в Миллеровском районе.

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