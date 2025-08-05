Губернатор Камчатки потребовал отставки главы Вилючинска из-за претензий жителей

«Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации городского округа. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло. Сегодня провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, и лично убедился в справедливости претензий жителей. Считаю текущую работу администрации города и особенно — реагирование власти на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — написал глава региона.